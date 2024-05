Theo Hernandez via dal Milan? Il rossonero sorridente in Australia: e arriva questa RICHIESTA dai tifosi – FOTO

Theo Hernandez via dal Milan? Il rossonero sorridente in Australia: e arriva la RICHIESTA dei tifosi. La FOTO pubblicata su X

Dopo le voci di un possibile addio di Theo Hernandez nella prossima sessione di calciomercato, il terzino francese ha pubblicato un post sul proprio profilo X. Il rossonero è apparso sorridente in vista della prossima sfida amichevole contro la Roma.

Nei commenti l’appello da parte dei tifosi di rimanere, di non lasciare il Milan e di rinnovare il proprio contratto per prendere la fascia da capitano. Diventare un pilastro rossonero o lasciare il club per 80 milioni? Le prossime settimane saranno decisive.