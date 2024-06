Tiago Santos Milan, il portoghese è più di un’alternativa ad Emerson Royal! Due fattori lo rendono più raggiungibile per i rossoneri

Tra le richieste fatte da Paulo Fonseca per il calciomercato Milan che andrà a comporre la rosa della prossima stagione, c’è anche quella di andare ad acquistare un nuovo terzino destro: se l’affare per arrivare ad Emerson Royal risulta alquanto complicato e costoso, ben diverso sarebbe il discorso per Tiago Santos.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il terzino portoghese, ben più giovane dell’esterno del Tottenham, costa anche meno, circa 10-12 milioni di euro. Inoltre, il fatto di conoscere già Fonseca, suo allenatore fino a questa stagione col Lille, è un altro elemento da considerare.