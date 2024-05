Chaka Traorè Milan, RITORNO alla base dopo il prestito al Palermo: ecco DOVE può giocare il prossimo anno l’attaccante ivoriano

L’esperienza in prestito al Palermo per Chaka Traorè non si è rivelata molto positiva, col club rosanero che ha concluso la stagione ai Playoff, venendo eliminato dal Venezia: l’attaccante iraniano dunque farà rientro al Milan. Il Palermo, infatti, non eserciterà l’opzione per il riscatto presente nell’accordo siglato a febbraio.

Il giovane attaccante potrebbe restare in rossonero per far esperienza: non più in prima squadra ma nell’Under 23 di Bonera, la squadra che dal prossimo anno verrà iscritta al campionato di Lega Pro. A rivelarlo è Calciomercato.com.