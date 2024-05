Kirovski Milan: il dirigente già a lavoro per i rossoneri, si attende solo l’annuncio UFFICIALE – VIDEO

Ormai manca solo l’ufficialità, Kirovski sarà un nuovo dirigente del Milan. Beccato a Milano, si attende solo l’annuncio

Jovan Kirovski è già a Milano per costruire il Milan del futuro, in attesa dell’annuncio ufficiale del suo arrivo. Pomeriggio di lavoro per nuovo dirigente rossonero insieme al responsabile dell’area sportiva, Geoffrey Moncada.

Come riportato da Gianluca di Marzio, l’ex dirigente degli LA Galaxy si occuperà dei giovani del Milan con un occhio di riguardo per il progetto legato alla squadra Under 23 rossonera.