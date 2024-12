Milan Genoa, decisione a sorpresa di Fonseca: gliel’ha detto a Milanello, con loro due fuori sarà lui il capitano

Milan Genoa, Fonseca sorprende sulla scelta del capitano in vista della sfida di domani: senza Calabria e Theo Hernandez toccherà a Leao

Come riportato da Tuttosport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha preso una decisione molto precisa in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Genoa, snodo cruciale del campionato dei rossoneri dopo la sofferta vittoria di mercoledì in Champions League con la Stella Rossa.

Se saranno confermate le indiscrezioni della vigilia che danno in panchina sia Calabria che Theo Hernandez il capitano del Milan non sarà Mike Maignan ma Rafael Leao.