Conceicao Milan, spifferi da Milanello! Messaggio alla squadra e obiettivo chiaro per il futuro: società clamorosamente spiazzata

Conceicao Milan, clamorosi spifferi da Milanello: il portoghese lavora alla vittoria della Coppa Italia per guadagnarsi la conferma

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha un obiettivo chiaro in questo caldissimo finale di stagione: vincere le restanti 4 partite in campionato, a cominciare da quella di lunedì prossimo sul campo del Genoa, e soprattutto portare a casa la Coppa Italia per quello che sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.

L’obiettivo di Conceicao, dichiarato in questi giorni anche alla squadra, è quello di strappare la conferma in vista della prossima stagione. La società osserva attenta lasciando aperta una porta: Conceicao ha tutte le carte in regola per restare anche l’anno prossimo.