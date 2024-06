Zirkzee Milan, inizia il mese DECISIVO: i rossoneri hanno un PIANO per arrivare all’olandese! Le ultime sulla trattativa

Joshua Zirkzee è sempre più il preferito tra i vari attaccanti presenti nel taccuino del calciomercato Milan, che per la prossima stagione ha la necessità di investire per andare ad acquistare un sostituto di Olivier Giroud, che possa garantire prestazioni di livello e gol, ma al contempo avere margini di crescita in prospettiva.

Come spiega Calciomercato.com, inizia oggi il mese decisivo per i rossoneri. L’olandese ha infatti una clausola rescissoria che gli potrebbe permettere di andare via dal Bologna per 40 milioni di euro a partire dal 1° luglio 2024. Dopo quella data l’affare per i rossoneri risulterebbe assai più complicato per via del livellamento del prezzo per chiunque. Le commissioni elevate richieste dall’agente Kia Joorabchian sono un ostacolo non da poco, sul quale il club rossonero è comunque a lavoro per cercare di abbassare.