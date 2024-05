Gol Liberali: l’attaccante del Milan Primavera risponde a Nwaneri in Italia Inghilterra U17 – VIDEO

Italia Inghilterra U17 si stanno giocando il passaggio del turno nei quarti di finale dell’Europeo di categoria. Attualmente il risultato è fermo sull’1-1 all’intervallo. Alla rete del vantaggio inglese firmata da Nwaneri ha risposto il gol dell’attaccante del Milan Primavera Liberali

MATTIA LIBERALI WITH AN INSANE SOLO GOAL VS ENGLAND U17pic.twitter.com/wPW6lEHYMk