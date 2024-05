Pessina CRITICO: «Camarda? Non c’è qualcuno che spicca più degli altri. In realtà…». Le parole del portiere dell’Italia Under 17

Massimo Pessina ha parlato ai microfoni di calciomercato.com della sua rivalità con il portiere del Milan Alessandro Longoni, di Camarda e non solo. Ecco le parole del giovane portiere dell’Italia Under 17 impegnato in questi giorni negli Europei di categoria:

LONGONI – «In realtà con Longoni c’è un ottimo rapporto, chiaro un po’ di rivalità c’è perché giochiamo entrambi nello stesso ruolo, ma è un bene perché ci spinge a migliorarci entrambi. Il nostro gruppo ha un ottimo feeling. Favo ci chiede di lavorare molto nella fase podalica, nel gioco con i piedi perché ci vuole presenti all’interno dell’azione. Un’altra cosa è la presenza in area, soprattutto nei calci piazzati, in cui ci chiede di stare più alti per aiutare la difesa».

CAMARDA – «Ma in realtà con lui tutto il gruppo è davvero molto forte. Non c’è qualcuno che spicca più degli altri. Da quelli che scendono in campo di partita in partita fino all’ultimo delle riserve, che poi cambiano di volta in volta, siamo tutti ad un buon livello».

FOLLOW MAIGNAN, COURTOIS, ALLISON, EDERSON, SOMMER, OBLAK E TER STEGEN – «(Ride ndr.) Si è vero, ma mi sembra normale. Sono tutti grandi portieri e grandi campioni. Io cerco di osservarli tutti, nessuno escluso, per provare a capire e carpire il meglio da ognuno di loro. Ho sempre la volontà di provare a migliorarmi e quale metodo migliore se non studiare dai più forti».

DONNARUMMA E BUFFON – «Sono ovviamente due portieri top. Di Buffon come detto ruberei tutto, forse terrei fuori soltanto il gioco coi piedi. Di Donnarumma invece vorrei la sua spinta esplosiva, in quello è davvero strepitoso»