Fofana Milan, il centrocampista fissa l’obiettivo stagionale: «Non c’è possibilità di scelta, lottiamo per questo». Le ultimissime notizie

Il centrocampo del Milan ha un nuovo volto e, a quanto pare, anche una voce decisa. Youssouf Fofana, il mediano rossonero pronto per la sua seconda stagione con il Diavolo, ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, tracciando la rotta degli obiettivi stagionali con parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

Dopo un primo anno di ambientamento, Fofana sembra aver assimilato a pieno la mentalità di un club storico come il Milan e non ha esitato a fissare l’asticella molto in alto, soprattutto per quanto riguarda la competizione europea più prestigiosa. Le sue dichiarazioni sono nette e perentorie: “Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions League.”

Ma Fofana va oltre, specificando che questa non è solo un’ambizione o un desiderio della società, bensì una vera e propria necessità, un imperativo categorico per un club con la storia e il blasone del Milan. “Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c’è possibilità di scelta”, ha affermato il centrocampista. Una frase che racchiude il peso delle aspettative e la consapevolezza del ruolo che il Milan deve ricoprire nel panorama calcistico internazionale.

Le parole di Fofana riflettono una mentalità vincente e una chiara comprensione di cosa significhi indossare la maglia rossonera. Non si tratta semplicemente di partecipare alla Champions, ma di considerarla una tappa obbligatoria, il palcoscenico naturale per un club che punta sempre ai massimi traguardi. Questa dichiarazione è anche un messaggio forte a tutto l’ambiente, dai compagni di squadra alla dirigenza, passando per i tifosi: la qualificazione alla Champions League non è un obiettivo secondario, ma la base da cui partire per costruire una stagione di successo.

La determinazione di Fofana e la sua visione chiara degli obiettivi stagionali rappresentano un segnale positivo per il Milan. Un giocatore chiave che sposa in pieno le ambizioni del club e non ha paura di alzare l’asticella, sapendo che per il Milan, la Champions League non è un traguardo da raggiungere, ma un punto di partenza.