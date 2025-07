Modric Milan, Fofana scalpita in attesa di allenarsi con lui: «C’è solo da imparare, non vedo l’ora di poter fare questa cosa». Le ultimissime notizie

Il centrocampo del Milan si prepara ad accogliere un innesto di lusso, e l’entusiasmo è palpabile tra i rossoneri. Youssouf Fofana, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, non ha nascosto l’emozione e le aspettative per l’arrivo di Luka Modric. Le sue parole riflettono un’atmosfera di grande attesa e la consapevolezza del valore che il fuoriclasse croato potrà portare alla squadra.

“Tutti siamo pronti a sacrificarci per il Pallone d’Oro“, ha dichiarato Fofana, sottolineando non solo l’ammirazione per le qualità individuali di Modric, ma anche la ferma intenzione di tutta la squadra di mettere le proprie energie al servizio di un obiettivo così prestigioso. L’arrivo di un giocatore del calibro di Modric, che ha già vinto il Pallone d’Oro, eleva immediatamente le ambizioni del Milan e spinge l’intero gruppo a dare il massimo.

L’attesa di Fofana e dei suoi compagni è palpabile: “Non vediamo l’ora di allenarci con lui“. È una dichiarazione che evidenzia la fame di apprendimento e la volontà di assorbire ogni lezione da un campione di tale esperienza e talento. Modric non è solo un rinforzo tecnico, ma un vero e proprio mentore in campo e fuori. “Da uno così, solo guardandolo giocare o parlandoci fuori dal campo, c’è da imparare“, ha aggiunto il centrocampista rossonero. Questa frase racchiude il valore inestimabile dell’avere un campione come Modric nello spogliatoio: una fonte inesauribile di conoscenza tattica, saggezza e leadership.

L’impatto di Modric al Milan, secondo Fofana, sarà immediato e significativo: “Al Milan darà tanto“. Non solo in termini di prestazioni in campo, ma anche come esempio di professionalità e mentalità vincente. La sua presenza eleva il livello tecnico e la fiducia dell’intera squadra, proiettando il Milan verso obiettivi sempre più ambiziosi. L’entusiasmo di Fofana è un chiaro segnale di quanto l’arrivo di Modric sia percepito come una svolta chiave per il futuro rossonero.