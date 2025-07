Allegri Milan, super elogio di Fofana: «Serviva un vincente, ha raggiunto due finali di Champions. Sul campo…». Le ultimissime sui rossoneri

A la Gazzetta dello Sport Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista. Di seguito le sue parole su Allegri.

«Sul campo fa la differenza con quello che ci spiega e lo seguiamo. Serviva un vincente. Ha vinto tanto in Serie A e in Champions ha fatto due ottimi percorsi raggiungendo due finali. È un bene per la squadra che sia qui».

Dopo aver saltato la prima amichevole della tournée in Asia e Pacifico contro l’Arsenal, c’è attesa per il rientro in campo di Youssouf Fofana. Il centrocampista rossonero, che si appresta a iniziare la sua seconda stagione con il Milan, è pronto a mettersi in mostra domani nel test di alto livello contro il Liverpool, in programma a Hong Kong.

L’assenza di Fofana nel primo impegno stagionale aveva sollevato qualche interrogativo, ma si trattava evidentemente di una precauzione o di un ritardo nella preparazione. Ora, il numero 8 rossonero è pronto a rifarsi e a dimostrare di poter essere un elemento chiave per il centrocampo di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. La partita contro i campioni d’Inghilterra sarà un banco di prova significativo per il Milan e, in particolare, per Fofana. Affrontare un centrocampo di alto livello come quello del Liverpool offrirà l’opportunità di testare la propria condizione fisica e le proprie capacità tattiche fin da subito.

Per Fofana, questa seconda stagione con la maglia rossonera rappresenta un momento cruciale. Dopo un primo anno di adattamento al calcio italiano e alle richieste del tecnico, ci si aspetta da lui un ulteriore salto di qualità. Le sue doti di interdizione, la capacità di impostare il gioco e la sua fisicità lo rendono un profilo prezioso per la mediana del Milan. Il test contro il Liverpool sarà l’occasione perfetta per dimostrare di aver lavorato bene in preparazione e di essere pronto a prendere per mano il centrocampo rossonero.