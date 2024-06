Tiago Santos Milan, Pedro Alves (ds Estroil) RIVELA: «C'è una persone che crede in lui ed è Fonseca. Sul futuro...»

Tiago Santos Milan, Pedro Alves RIVELA: «C’è una persone che crede in lui ed è Fonseca. Sul futuro…». Le parole del direttore sportivo dell’Estroil

Pedro Alves ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del futuro di Tiago Santos, obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le parole direttore sportivo dell’Estoril e scopritore del classe 2002:

PAROLE – «È un giocatore fortunato. Quando lo prendemmo per la nostra Under 23 ne notai subito il talento e la mentalità. Stiamo parlando di un ragazzo alto 1 metro e 75, che raggiunge una velocità massima di 36 km/h e che dal punto di vista tecnico ci sa fare. Anche se ogni tanto commette errori di posizione, nell’uno contro uno difensivo non perde un duello. E quando attacca, se guardiamo le statistiche, è al livello dei migliori. Credo che quando i Cancelo di questa vita, giocatori eccezionali, saranno un po’ più stanchi, avremo il terzino destro del Portogallo.

C’era una persona che credeva in lui. Paulo Fonseca. Mi ci è voluto un mese per convincerlo. Insisteva sulla questione posizionale, ma gli ho assicurato che era un giocatore molto forte in termini difensivi. Insomma, era ciò di cui aveva bisogno. Oggi Paulo mi ringrazia. E se dovesse andare al Milan, sarà un trasferimento molto importante. C’è una proposta molto interessante dei rossoneri. Se un calciatore viene venduto a 5 milioni e mezzo e poi a una cifra decisamente superiore un anno dopo è un segno di qualità. Stiamo parlando di un Under 21, che ha ancora molta strada da fare».