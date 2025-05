Adani vota per la riconferma di Conceicao: «Si sta giocando un secondo titolo, poi questa cosa è innegabile»

Intervenuto a come ogni lunedì aViva El Futbol, Lele Adani, ex giocatore di Inter e Fiorentina, ha parlato così della possibile conferma di Conceicao.

«Sergio deve avere una percentuale di vantaggio. Primo, perché si sta giocando il secondo titolo, e dato che in questo paese si dà molto valore ai trofei, vorrebbe dire che dal 2008 che il Milan non ne vince 2. Secondo. Perché ha 5 mesi di lavoro. Servono? Non serve mai. Conosce probabilmente chi? I 2/3 della squadra che rimarrà? E perché può condividere insieme alla società, al direttore, cosa manca e farlo dall’inizio, e avendo il ritiro da lavorare. Pensa quante cose. Se lui finisce come sta facendo non è il perché, ma il perché no»