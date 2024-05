Diogo Costa Milan, è lui il PRESCELTO per il post Maignan! Ostacolo prezzo, Mendes al lavoro. TUTTI i dettagli

Diogo Costa-Milan, il portiere del Porto è l’erede designato di Mike Maignan: ostacolo prezzo, Mendes al lavoro

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha individuato l’erede di Mike Maignan nel caso in cui il francese dovesse lasciare Milanello in estate con direzione Premier League.

I rossoneri avrebbero cominciato a lavorare per portare a Milano Diogo Costa, portiere del Porto. L’ostacolo è rappresentato dal prezzo visto che i portoghesi chiedono 45 milioni di euro per lasciar partire l’estremo difensore. Mendes è già al lavoro per abbassare la richiesta.