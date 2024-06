Fonseca Milan, SPUNTA il dettaglio sul contratto! Questa DECISIONE dei rossoneri fa felice il portoghese

Fonseca-Milan, spunta il dettaglio sul contratto: i rossoneri hanno concesso al tecnico direttamente un triennale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un dettaglio in casa Milan non è sfuggito in relazione all’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero, avvenuto nella giornata di ieri.

Nonostante le voci e le indiscrezioni dei giorni precedenti, l’ex Roma ha firmato direttamente un contratto di tre anni e non un biennale con opzione per la terza stagione. Un atto di fiducia verso un progetto su quale Zlatan Ibrahimovic e tutta l’area tecnica ripongono grandi aspettative.