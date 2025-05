Milan Bologna, il programma della vigilia: domani mattina rossoneri da Mattarella. I dettagli

Milan Bologna, domani giornata di vigilia in vista della finale di Coppa Italia: i rossoneri saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non ha concesso giorni di riposo ai suoi giocatori dopo la vittoria in campionato e ha proseguito con gli allenamenti anche nel weekend. Anche oggi è stata una giornata di allenamento, seguita dalla partenza per Roma.

Domani mattina, i giocatori del Milan e del Bologna saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove i due allenatori presenteranno la finale di Coppa Italia.