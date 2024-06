Mercato Milan, restano DUE le opzioni per la fascia destra! Moncada SCIOGLIE le riserve

Mercato Milan, restano due le opzioni per la fascia sinistra di difesa: Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan di questa estate sono rimaste due le opzioni per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Scartato Cash per i costi troppo alti, i due nomi caldi sono quelli di Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille.

Fonseca, nuovo allenatore rossonero, ha una predilezione particolare per il classe 2002 già allenato proprio in Francia: Moncada conta di sciogliere le riserve entro una decina di giorni.