Calciomercato Milan, strategia DECISA sui big della rosa: tifosi al SETTIMO CIELO! E spunta il RETROSCENA

Calciomercato Milan, strategia decisa sui big della rosa: resteranno tutti a Milanello. E spunta il retroscena in caso di offerte monstre

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le parole di ieri di Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, non hanno lasciato dubbi per quanto riguarda il calciomercato Milan in uscita.

Maignan, Theo Hernandez e Leao resteranno in rossonero: per i primi due sono in corso trattative per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. E sul tema Ibra ha rivelato anche un interessante retroscena: la positiva situazione di bilancio non solo permetterà al Diavolo di alzare considerevolmente gli ingaggi ma anche di rifiutare con serenità eventuali offerte monstre.