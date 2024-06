Morata Milan, la pista si INFIAMMA! Vuole tornare in Italia: serve questa CIFRA per strapparlo dall’Atletico Madrid

Ci sarebbero due club di Serie A sull’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, per il giocatore, che era stato accostato al mercato Milan, bisogna pagare la clausola da 12 milioni di euro.

PAROLE – «Due club di Serie A hanno chiesto informazioni per Alvaro Morata , che potrebbe partire Atletico Madrid e sogna di tornare in Italia. Morata ha rifiutato una ricchissima offerta del club saudita. C’è una clausola rescissoria (12M) per lasciare l’Atleti. Guadagna 6 milioni/anno fino al 2026».