Classifica media spettatori, Milan in prima posizione! I numeri non mentono

Classifica media spettatori, in Serie A nessuno meglio dei tifosi milanisti. I rossoneri sono gli unici a riuscirci

Con gli oltre 72.000 spettatori presenti a San Siro per Milan-Fiorentina, i rossoneri hanno incrementato il proprio vantaggio nella classifica di presenze medie allo Stadio. In Serie A nessuno come i tifosi milanisti, sono gli unici a superare la media dei 70.000.

Queste è la top sei, guidano le milanesi. Roma sul podio: