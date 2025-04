Walker Milan, infortunio per il terzino: si è operato! Tempi di recupero e condizioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Kyle Walker non sarà a disposizione del Milan per le prossime gare. Il terzino ha rimediato una frattura del gomito destro e si è sottoposto a operazione chirurgica. Da stimare i tempi di recupero ma difficilmente l’inglese rientrerà in tempo per il derby contro l’Inter. Il comunicato del club rossonero:

COMUNICATO – “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione“.