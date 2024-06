Zirkzee Milan, l'olandese in PRESSING! Contratto definito, VUOLE sbarcare a Milanello perchè... ULTIMISSIME

Zirkzee-Milan, il centravanti olandese è in pressing su Kia per sbarcare presto a Milanello: contratto definito con il club rossonero

Come riportato da Tuttosport, Joshua Zirkzee, obiettivo prioritario del calciomercato Milan, è in continuo pressing sull’agente Kia per cercare di trovare una soluzione che possa permettergli di sbarcare a Milanello.

Coi rossoneri a livello d’ingaggio è tutto fatto: Zirkzee firmerà un contratto di 5 anni a 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Il classe 2001 vuole il Diavolo perchè convinto dal progetto illustratogli da Ibrahimovic: Zirkzee sarebbe il centravanti titolare del Diavolo.