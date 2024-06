Dida positivo: «Dalla prossima stagione il Milan lotterà per vincere. Maignan? Giocatore importantissimo e…». Le parole

L’ex portiere del Milan Dida ha parlato a margine di un evento al PUMA – House of Football/Vismara: le dichiarazioni riportate da TMW sul futuro dei rossoneri.

PAROLE – «Dalla prossima stagione mi aspetto che il Milan lotti per vincere e arrivare fino in fondo, è la squadra più importante del mondo. Per quanto riguarda i portieri, Maignan è un giocatore importantissimo, vuole sempre vincere e ha un’enorme capacità mentale. Può fare sempre bene per il Milan».