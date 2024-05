Khephren Thuram Milan, la pista si INFIAMMA! Può sbarcare in Serie A, la notizia non lascia dubbi

Khephren Thuram-Milan, il centrocampista lascerà il Nizza al termine della stagione: due squadre di Serie A in pressing

Come riferito da Nicolò Schira su X, il calciomercato Milan potrebbe tornare forte su Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza di contratto nel 2025 e già certo di non rinnovare con il club francese.

Secondo Schira ci sarebbero due club della Serie A in forte pressing: uno dei due potrebbero essere proprio i rossoneri che avevano seguito il ragazzo già in passato e che intendono rafforzare la zona mediana del campo in estate.