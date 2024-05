Nuovo allenatore Milan, la notizia fa FELICE Furlani! Bomba dal Portogallo, cosa è successo

Nuovo allenatore Milan, bomba dal Portogallo che fa felice Furlani: Sergio Conceicao ha rifiutato il Marsiglia

Come riferito da Record, noto quotidiano portoghese, arrivano interessi aggiornamenti su uno dei candidati alla panchina del Milan della prossima stagione.

Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto e nel mirino dei rossoneri, martedì scorso avrebbe incontrato il presidente del Marsiglia, Longoria, rifiutando la proposta del club francese di sedere in panchina a partire dalla prossima stagione. Anche in Portogallo non hanno dubbi: la priorità di Conceicao si chiama Milan.