Rinnovo Maignan, la DECISIONE del Milan lascia senza parole! Trattative ferme, c’è un PIANO all’orizzonte

Rinnovo Maignan, clamorosa decisione del Milan: i rossoneri hanno bloccato le trattative per il prolungamento

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di interrompere le trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere francese in scadenza di contratto con i rossoneri a giugno del 2026.

Il Diavolo sta valutando il da farsi e lentamente si sta facendo strada l’idea di cedere il portiere e di sostituirlo con Diogo Costa, portiere del Porto sul quale Jorge Mendes è già al lavoro per abbassare l’iniziale richiesta di 45 milioni di euro. L’ex Lille potrebbe invece sbarcare in Premier anche se al momento non sono arrivate offerte concrete.