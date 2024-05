Calciomercato Milan: valutazioni in corso, per l’attacco resta lui in pole. I nomi in uscita

Il calciomercato Milan si muove in vista della prossima sessione estiva. In tal senso un nome in pole. Le possibili cessioni

Il calciomercato Milan valuta i possibili colpi in entrata e in uscita in vista della prossima sessione estiva. In tal senso come riportato da Niccolò Ceccarini il profilo di Zirkzee resta quello in pole position.

Per quanto riguarda le possibili cessioni, ormai certi gli addii di Giroud e Kjaer, in uscita ci sono anche Mirante e Caldara. Da capire ancora il futuro di Adli e Jovic. Nel caso bisognerà vedere come verrebbero sostituiti. Il club non vuole farsi trovare impreparato