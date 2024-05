Thiago Motta Milan, i rossoneri si giocano la carta a sorpresa: serve LUI per convincerlo

Thiago Motta-Milan, i rossoneri si giocano la carta Ibrahimovic: lo svedese vuole provare a convincere il tecnico del Bologna

Come riferito da Tuttosport, il Milan vuole provarci fino in fondo per Thiago Motta, tecnico del Bologna dei miracoli di questa stagione. Sull’ex centrocampista dell’Inter è avanti la Juve per la prossima stagione ma i rossoneri vogliono giocarsi la carta a sorpresa.

L’asso nella manica del Diavolo risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese vuole fare leva sull’amicizia con Thiago Motta per portarlo a Milanello. Per lui sarebbe pronto un progetto ad hoc. Il Diavolo fa sul serio.