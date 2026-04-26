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Formazioni Ufficiali Milan Juventus, le scelte di Allegri e Spalletti
Formazioni Ufficiali Milan Juventus, le scelte di Allegri e Spalletti per il big match di San Siro della 34a giornata di Serie A
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan Juventus, match in programma a San Siro alle 20.45 e valida per la 34a giornata di Serie A.
Scontro diretto per la corsa Champions, con le squadre staccade da soli 3 punti al 3° e 4° posto della classifica, con la squadra di Massimiliano Allegri avanti a quota 66, ed entrambe chiamate a rispondere al successo del pomeriggio del Como in casa del Genoa che ha avvicinato il 5° posto a 61 punti.
Per l’occasione la scelta di Allegri ricade su un 3-5-2 con nessuna novità rispetto alla formazione tipo. C’è Bartesaghi sulla fascia sinistra con Leao Pulisic lì davanti.
Mentre Spalletti vira per un 3-4-2-1con David avanti nel tridente con Boga e Conceicao e Thuram al centro del centrocampo.
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN JUVENTUS
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti
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