Genoa Como 0-2: Fabregas non molla la zona Champions, Milan avvisato

Genoa Como 0-2: i lariani di Fabregas agganciano la Roma in classifica e si portano a 2 punti dalla Juve e a 5 dal Milan

Il Como di Cesc Fabregas risponde presente e torna a correre verso le vette del calcio italiano. Nella cornice del “Ferraris”, i lariani si sono imposti per 0-2 contro il Genoa, riscattando le ultime opacità e rilanciando con forza la propria candidatura per un posto nella prossima Champions League. Una vittoria di platino che permette al club lombardo di scavalcare nuovamente la Roma in classifica e portarsi a ridosso delle primissime posizioni.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Genoa Como 0-2: Douvikas e il sigillo di Diao

Il match si è sbloccato già al 10′ del primo tempo grazie a un’azione da manuale:

L’incornata di Tasos : Su un cross millimetrico di Da Cunha , Anastasios Douvikas ha svettato sopra la difesa rossoblù trafiggendo Bijlow per l’1-0.

: Su un cross millimetrico di , ha svettato sopra la difesa rossoblù trafiggendo Bijlow per l’1-0. Emergenza Nico Paz : All’intervallo, Fabregas ha dovuto rinunciare al suo talento argentino per un colpo alla testa, inserendo Caqueret che si è rivelato decisivo.

: All’intervallo, Fabregas ha dovuto rinunciare al suo talento argentino per un colpo alla testa, inserendo che si è rivelato decisivo. Il raddoppio: Al 68′, proprio Caqueret ha avviato l’azione che ha portato Assane Diao a ribadire in rete di testa il pallone del definitivo 2-0.

Con questo successo, il Como sale a quota 61 punti, mettendo nel mirino la Juventus (distante solo due lunghezze) in attesa del fischio d’inizio del big match di stasera contro il Milan. Per la squadra di Fabregas, il sogno europeo nel 2026/2027 è più concreto che mai.