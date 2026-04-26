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Milan Juve LIVE: a breve il calcio d’inizio!
Milan Juve LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 34a giornata di Serie A in programma alle 20:45
Alle 20:45 in campo allo stadio San Siro, Milan-Juve, match valido per la 34a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Milan Juve: sintesi e moviola
Milan Juve 0-0, IL TABELLINO
FORMAZIONI MILAN JUVE
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti