Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte di Amorim e Chivu

Formazioni ufficiali Milan Inter – Sciolti gli ultimi dubbi, Amorim e Chivu hanno deciso chi scenderà in campo dal primo minuto nel derby della Madonnina
A circa un’ora dal fischio d’inizio di Milan-Inter, decima giornata di campionato, Ruben Amorim e Cristian Chivu hanno diramato le formazioni ufficiali del match. Questi i ventidue uomini che scenderanno in campo dal primo minuto nel derby:
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MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.
INTER (3-5-1-1): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, C. Augusto; Diouf; Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Dimarco, Jakirović; Mkhitaryan, Stanković, Zieliński; Bonny, Esposito, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.