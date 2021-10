Formazioni ufficiali Milan Femminile Roma: le scelte dei due allenatori

Alle 12:30 il Milan femminile scenderà in campo al Vismara contro la Roma. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori

Ufficiali le formazioni. Alle 12:30 il Milan Femminile scenderà in campo contro la Roma per la sesta giornata di Serie A. Le rossonere vogliono bissare la vittoria di Napoli. Clima diverso in casa giallorossa, dove l’obiettivo è riscattare la sconfitta subita in rimonta dalla Juventus. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per il match:

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Thrige Andersen; Boquete, Thomas; Giacinti

ROMA (4-3-3): Caesar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Andressa, Thaisa, Greggi; Glionna, Serturini, Pirone