Formazioni ufficiali Leeds Milan: le scelte di Farke e Allegri

Formazioni ufficiali Leeds Milan: di seguito le scelte di Fark e Allegri per l’amichevole in programma alle ore 16 a Dublino

Oggi pomeriggio alle 16:00, al fischio d’inizio a Dublino, il Milan di Max Allegri scenderà in campo per un’amichevole di prestigio contro il Leeds. Una partita che rappresenta un’importante occasione per testare gli schemi e la condizione fisica in vista della nuova stagione, sotto l’occhio attento del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che sta già lavorando incessantemente per rinforzare la rosa rossonera.

Per l’occasione, mister Allegri ha optato per un solido 4-3-3, modulo che potrebbe essere un punto fermo della sua gestione. Tra i pali, spazio a Terracciano, chiamato a dare sicurezza al reparto. La linea difensiva sarà composta da Magni e Estupinan sugli esterni, con la coppia centrale formata da Gabbia e Pavlovic. Una difesa che cerca stabilità e intesa, con giovani promettenti pronti a mettersi in mostra.

A centrocampo, il tecnico toscano si affida al dinamismo di Musah, alla visione di gioco di Jashari e alla qualità di Sala. Un trio che dovrà garantire equilibrio e propulsione offensiva, in un reparto che vedrà diverse novità nel corso della stagione. La mediana sarà un punto chiave su cui Allegri lavorerà molto per trovare la giusta alchimia.

In attacco, il tridente sarà guidato dalla velocità di Chukwueze e Okafor sulle fasce, con il giovane Gimenez schierato come punta centrale. Un reparto offensivo che promette scintille, con giocatori capaci di creare superiorità numerica e finalizzare l’azione. L’intesa tra questi tre sarà fondamentale per la produzione offensiva del Milan.

La panchina rossonera è ricca di opzioni interessanti, a dimostrazione della profondità della rosa che Igli Tare sta contribuendo a costruire. A disposizione di Allegri ci sono infatti nomi come Maignan, Tomori e Thiaw per la difesa, il che suggerisce una gestione oculata delle energie e la possibilità di variazioni tattiche. Per il centrocampo, l’esperienza di Modric e l’energia di Eletu potrebbero rivelarsi armi importanti a gara in corso. In attacco, Saelemaekers e Sia sono pronti a subentrare per dare nuova linfa all’azione offensiva. La presenza di giovani come Torriani, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Bartesaghi, Dutu, Coubis testimonia l’attenzione del club verso la linea verde e la volontà di far crescere i talenti del proprio settore giovanile.

Da segnalare l’assenza in tribuna di nomi importanti come Fofana, Leao e Loftus-Cheek, probabilmente a riposo precauzionale o in fase di recupero, mentre Alex Jimenez non è stato convocato, un dettaglio che potrebbe indicare diverse ragioni, dal riposo alla valutazione di mercato. Queste assenze, seppur temporanee, offrono l’opportunità ad altri giocatori di mettersi in mostra e guadagnare la fiducia del mister.

Questa amichevole contro il Leeds non è solo un test di preparazione, ma anche un’occasione per il nuovo corso del Milan di mostrare i primi frutti del lavoro di Max Allegri e Igli Tare. I tifosi rossoneri sono ansiosi di vedere all’opera la squadra e di capire quali saranno le direzioni tattiche e le scelte di mercato che caratterizzeranno la prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: costruire un Milan competitivo su tutti i fronti, puntando sia sui talenti affermati che sulle giovani promesse.

LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.