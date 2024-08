Fonseca a Dazn: «Theo e Leao? Ecco COSA E’ SUCCESSO nel cooling break. La squadra non ha avuto il CORAGGIO di continuare a giocare»

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro la Lazio di Serie A 2024/25. Le dichiarazioni

MANCATO COOLING BREAK DI THEO E LEAO – «Non c’è nessun problema. Theo lo ha già spiegato, non dobbiamo creare nessun problema. Questa settimana ho parlato coi giocatori delle mie scelte, le hanno accettate bene. Ero concentrato, non ho guardato. Theo lo ha spiegato, erano entrati da due minuti. Non creiamo problemi, non ce ne sono. La risposta dei giocatori è stata bella, non creiamo problemi quando non ce ne sono. Non scappo con delle scuse io, non vado a dire bugie e dico la verità».

ANALISI – «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo gestito bene la partita con la palla, la squadra ha controllato la gara. Nella ripresa è stato totalmente diverso. Quando una squadra pressa più alto e non abbiamo il coraggio di continuare a giocare… Dobbiamo voler giocare. È un momento non positivo, dobbiamo gestire meglio la palla».

MANCA QUALCUNO A CENTROCAMPO – «Non manca un giocatore a metà campo ma manca giocare coi giocatori a metà campo. Non abbiamo giocato e rischiato. Non abbiamo giocato coi nostri mediani che sono il motore della squadra. Capisco che la squadra non voglia prendere rischi ma non è così che dobbiamo fare».