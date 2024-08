Fonseca PARLA di Loftus-Cheek: «Ecco il mio GIUDIZIO su di lui. Riguardo al SUO RUOLO dico QUESTA COSA»

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca in conferenza stampa ha parlato anche di Ruben Loftus-Cheek. Ecco cos’ha detto

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole su Ruben Loftus-Cheek.

LE SUE PAROLE – «Sono soddisfatto di Loftus-Cheek. Il suo ruolo è importante».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN