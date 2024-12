Fonseca Milan, il commento sulla società: «Ho sempre avuto grande sostegno». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, contro l’Hellas Verona, ha ottenuto un successo importantissimo. Di seguito le parole in conferenza stampa sulla società.

IL COMUNICATO DEL MILAN – «Ho avuto sin dal primo giorno il sostegno della società. Per me non cambia come mi fanno sentire. Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società»