Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Verona Milan

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico sulla vittoria del Milan contro il Verona, Leao e Pulisic, Jimenez e non solo

Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta dal Milan contro il Verona per 0-1. Ecco le parole del tecnico.



COME SARA’ IL SUO NATALE – «Sereno sereno non sarà, ma è meglio quando si vince. Sono soddisfatto, era importante vincere. Penso che abbiamo meritato di vincere e la vittoria era importante per portare fiducia ai giocatori. Avevamo tanti infortuni più quello di Leao».



LE CONDIZIONI DI LEAO E PULISIC – «Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana».



DIFESA IMBATTUTA – «Sono soddisfatto della prestazione difensiva della squadra. Abbiamo trovato stabilità. Abbiamo avuto sì tanto possesso palla, ma abbiamo sempre sbagliato le decisioni. Sono cose su cui dobbiamo continuare a lavorare».



JIMENEZ – «Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa. Deve continuare così. Vedremo in che posizione, oggi ha giocato anche da esterno. Ora è diventato un giocatore della nostra squadra».



IL COMUNICATO DEL MILAN – «Ho avuto sin dal primo giorno il sostegno della società. Per me non cambia come mi fanno sentire. Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società»