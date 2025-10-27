Fonseca da record con il Lione! I numeri dell’allenatore ex Milan sono stellari. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calcio riserva spesso clamorosi ribaltamenti, e la stagione di Paulo Fonseca all’Olympique Lione ne è un esempio lampante. Dopo l’esperienza agrodolce in Italia con il Milan, il tecnico portoghese – ex allenatore del Diavolo prima dell’arrivo di Massimiliano Allegri – sta riscrivendo le pagine della storia dei Gones, superando persino leggende del club.

Ad oggi, Fonseca detiene il miglior record in termini di percentuale di vittorie nella storia del club: con 20 successi in 31 partite, la sua percentuale si attesta su un impressionante 64,5%. Una vittoria cruciale contro lo Strasburgo ha permesso al 52enne allenatore di superare il primato, detenuto in precedenza dal compianto Gérard Houllier (storico tecnico francese), fermo al 63,9%.

Nonostante sia terzo per media punti a partita (1,97), dietro a Houllier (2,15) e ad Alain Perrin (ex allenatore, 2,07), il quadro generale dei risultati è eccezionale. Attualmente, il Lione è al 4º posto in Ligue 1, a pari merito con il Marsiglia (3º) e a soli due punti dal PSG (1º), a testimonianza di una lotta Scudetto infuocata. La squadra vanta la seconda miglior difesa del campionato, con appena 9 gol subiti (come il Marsiglia), un dato che sottolinea l’equilibrio ritrovato. Il cammino europeo è altrettanto brillante: in Europa League, il Lione è ancora imbattuto, con un percorso netto di 3 vittorie in 3 gare nella fase a gironi e, soprattutto, la porta inviolata, zero gol incassati.

Il miracolo sportivo di Fonseca assume una dimensione ancora più significativa considerando il contesto economico delicato e le partenze eccellenti avvenute in estate. Il club ha “perso” diverse stelle, tra cui l’estroso Rayan Cherki, l’attaccante Georges Mikautadze, il capitano Alexandre Lacazette e il portiere Lucas Perri. In una situazione di risorse limitate, il lavoro del tecnico si è concentrato su investimenti intelligenti e sulla valorizzazione di giovani talenti. Oggi, nomi come il centrocampista Tyler Morton, l’attaccante Mathys de Carvalho, l’esterno Afonso Moreira, l’ala Malick Fofana, il trequartista Adam Karabec e il difensore Khalis Merah stanno facendo la differenza.

Il lavoro di Fonseca, dunque, è unanime in Francia: sia la stampa specializzata che i tifosi del Lione elogiano l’eccellente gestione del tecnico portoghese, capace di ottenere risultati storici nonostante le premesse e le limitazioni finanziarie. Un vero e proprio rilancio professionale che lo vede ora nel gotha degli allenatori della storia del club transalpino.