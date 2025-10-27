Conferenza stampa Allegri: il tecnico da Milanello presenta la sfida di domani sera contro l’Atalanta di Juric. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro l’Atalanta. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 12.

MOMENTO DELLA SQUADRA – «Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma sono tutte complicate e difficili, anche venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita: potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani: domani recuperiamo Loftus-Cheek prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma che bastano per affrontare queste partite fino alla sosta».

NKUNKU – «Sta crescendo di condizione, è stato un bel po’ di giorni fermo per il problema al dito. Ci aspettiamo molto da lui, ha una tecnica straordinario. Se giocano gli stessi si conoscono meglio e magari giochiamo meglio. A livello fisico faremo meno allenamenti e recupereremo meglio: questo è il periodo più pericoloso per gli infortuni per l’accumulo di partite. Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perché l’Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti».

LEAO PUO’ FARE 20-25 GOL – «Credo che possa fare quel numero di gol. Sta crescendo di condizione, si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Deve migliorare dentro l’area: ha avuto occasioni importanti e le ha poco sfruttate. Deve essere più cinico, deve migliorare molto in area ma da fuori area fa bei gol. Deve migliorare come tutta la squadra».

SANTIAGO GIMENEZ – «Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan».

CAMPIONATO APERTO – «Il campionato italiano è aperto in questo momento, poi vediamo chi ha la forza di dare continuità ai risultati. Sulla carta venerdì sono stati due punti persi, per il campo è stato un punto guadagnato. E domani dobbiamo dare continuità contro una squadra fisica e tecnica per poi prepararsi nel migliore dei modi alla partita di domenica contro la Roma».

ERRORI ARBITRALI – «Bisogna andare avanti, per forza. Indietro non si può più tornare. Arbitrare è molto difficile in questo calcio dove la velocità è pazzesca e ci sono molti contrasti. Il VAR ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni. Vanno lasciati arbitrare, sbagliano come sbagliamo noi, sbagliano tutti. Ci vuole più serenità nell’accettare gli errori. Quando sono a favore si chiude un occhio, quando sono contrari si apre anche il terzo occhio (ride, ndr). Ci sono arbitri giovani come i calciatori giovani… Col tempo tutto si sistemerà per il meglio».

MODRIC – «Luka è molto bravo nel gestirsi, poi è talmente bravo a giocare davanti alla difesa che corre bene e fa sembrare che corra tanto. Poi gioca un calcio meraviglioso, per cui più gioca meglio è per tutti».

FALLO SU GABBIA SUL SECONDO GOL DEL PISA – «Non so rispondere, dico una cosa importante che ho detto alla squadra. Noi dobbiamo crescere e accettare le scelte. Gli ultimi cinque minuti contro il Pisa bisognava avere la tranquillità di costruire tre azioni che ci potevano portare al gol. Noi in quel momento abbiamo giocato male, perché eravamo in nove dentro l’area e loro hanno avuto l’opportunità di vincere. Ecco perché non dobbiamo pensare alle decisioni arbitrali. Se hai la consapevolezza di essere forte, tu in cinque minuti puoi vincere la partita. Il resto sono polemiche che non dobbiamo fare».

PULISIC E JASHARI – «Pulisic con la Roma assolutamente no, col Parma speriamo di averlo per la panchina. Jashari da mercoledì potrebbe rientrare in gruppo, poi andrà riadattato e ci vorrà tempo, ma già riaverlo con la squadra è ottimo, anche per lui».

MILAN PISA – «Il passo falso col Pisa può valere se sappiamo gestire delle situazioni. Negli ultimi minuti siamo stati frettolosi. Bisogna migliorare, quella partita se dovevamo pareggiarla doveva finire 1-1, non 2-2».

ESONERO TUDOR E MERCATO – «Se verrà esonerato mi dispiace molto, è un bravissimo ragazzo. La rosa del Milan è forte, capitano anche questi imprevisti degli infortuni. Gli stiam recuperando. Chi sta giocando sta facendo buone prestazioni. Stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto anche buone partite a livello tecnico. Non dobbiamo pensare a chi manca, abbiamo altri giocatori molto bravi che possono giocare. Non è che vinciamo o perdiamo se mancano questi 5. Quando saremo al completo non potremo far altro che migliorare, la rosa del Milan è forte».

COSA DEVONO FARE GLI ALLENATORI PER AIUTARE GLI ARBITRI – «Parlo per me: dovrei arrabbiarmi meno, ma anche io sono umano e posso andare fuori dalle righe. Ma devo cercare di contenermi anche in quel momento».

CICLO DI PARTITE – «Domani c’è l’Atalanta, poi cerchiamo di arrivare alla sosta nelle migliori condizioni e poi di arrivare a fine dicembre in una buona dcondizione di classifica. La stagione del Milan si gioca a gennaio-febbraio: dovremo rimanere attaccati alle posizioni Champions per poi giocarcele da marzo in poi. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Dobbiamo gestire le cose. Nel calcio c’è da vincere le partite, quindi c’è bisogno di fare e non di parlare».

RICCI – «Samuele sta giocando in un ruolo che non è quello suo specifico. In questo momento qui sta facendo bene, sono contento. In certe situazioni deve migliorare nella velocità di passaggi. Credo che nel corso degli anni ci riuscirà e potrà andare a giocare davanti alla difesa».

FOFANA – «Fofana sta crescendo anche dal punto di vista difensivo. Secondo me ha potenzialità straordinarie, lui stesso deve essere più esigente perché per qualità fisiche e tecniche può fare molto di più».

ROSA CORTA – «Il numero di giocatori che ho a disposizione l’ho deciso insieme alla società. Purtroppo, se avessi avuto la sfera di cristallo per vedere che a ottobre c’erano 5 giocatori infortunati dopo la nazionale allora la società ne avrebbe presi altri. Ma ci sono cose positive: abbiamo visto che Bartesaghi è un giocatore che può avere un futuro nel Milan. De Winter è un giocatore da Milan, Ricci è un giocatore che può stare nel Milan. Quindi ci sono anche delle cose positive».

D’ACCORDO CON CONTE SU CHI DEVE PARLARE POST-PARTITA – «Secondo me ci sono momenti in cui parla l’allenatore e altri in cui parlano i dirgenti, com’è sempre stato. Ma ognuno guarda in casa propria».

FAVOREVOLE AL VAR A CHIAMATA – «In Lega Pro c’è questa possibilità. Se hanno introdotto il VAR è normale avere anche un jolly da chiedere».