Fonseca, l’ex tecnico rossonero torna sulla panchina del Lione dopo la maxi squalifica di nove mesi

Fonseca, ex tecnico del Milan, torna sulla panchina del Lione a distanza di nove mesi a causa della maxi squalifica

Questa domenica sera si conclude il lungo periodo di squalifica che ha tenuto Paulo Fonseca lontano dalla panchina e dagli spogliatoi del Lione per quasi nove mesi, a partire dal 5 marzo. La pesante sanzione, comminata dalla commissione disciplinare della LFP (Lega calcio francese) per aver “intimidito” l’arbitro Benoît Millot, ha fatto scalpore. Nonostante la possibilità di rientrare negli spogliatoi dal 15 settembre, il periodo di lontananza è stato vissuto dall’ex tecnico del Milan con un retrogusto di ingiustizia.

Fonseca ha confessato che l’assenza di vicinanza fisica è stata l’aspetto più difficile: “È mancata la vicinanza prima della partita, nello spogliatoio. È mancata anche questa vicinanza durante la partita. È mancato il momento dell’intervallo.” Tuttavia, ha sottolineato come la squadra abbia gestito bene la situazione, grazie anche al supporto del suo vice, Jorge Maciel, che ha fatto le sue veci.

Fonseca, Un Bilancio Inaspettatamente Positivo e un Momento Indimenticabile

Nonostante le difficoltà, la visione delle partite dalla tribuna ha offerto risvolti positivi, fornendo una prospettiva tattica “totalmente diversa”. Fonseca ha ottenuto dalla tribuna un bilancio non negativo: su 24 partite, ha registrato 13 vittorie, 8 sconfitte e 3 pareggi, con una percentuale di successo del 58%. Durante la sua assenza, il gruppo si è stretto attorno al tecnico. L’allenatore ha ricordato con emozione un momento chiave: la celebrazione dei gol in Europa League contro Bucarest, quando i giocatori sono corsi in panchina a festeggiare con lui (dove la squalifica non valeva). “È stato forse il momento più bello della mia vita professionale,” ha concluso Fonseca, pronto a riprendere il comando diretto.