Fonseca, che rivincita per il tecnico portoghese! L'ex Milan entra nella storia del Lione. Il motivo

Calciomercato Milan, Jonathan Burkardt il nome caldo per l'attacco: il tedesco dell'Eintracht nel mirino di Allegri

Infortunati Milan, Allegri incrocia le dita e spera: contro la Roma possono mancare cinque titolari tra i rossoneri. La situazione caso per caso

Cagliari Sassuolo 1-2: colpo importante degli uomini di Grosso nello scontro salvezza. Il resoconto del match

Milan Roma, gli esami non lasciano dubbi: Gasperini perde il titolarissimo per il big match di San Siro. Ultime

3 secondi ago

Fonseca

Fonseca, clamorosa rivincita dell’ex tecnico del Milan: il portoghese, numeri alla mano, è entrato nella storia del Lione

Paulo Fonseca, l’ex allenatore del Milan (ricordato per la sua breve e controversa parentesi), è «rinato all’Olympique Lione». Dopo un periodo di squalifica, il portoghese è tornato in panchina e i risultati del suo lavoro sono evidenti.

Fonseca detiene ora il «miglior record nella storia del club in termini di percentuale di vittorie», con un impressionante «64,5% di successi» alla guida dell’OL (20 vittorie in 31 partite). La recente vittoria contro lo Strasburgo gli ha permesso di superare il precedente record del 63,9% detenuto da Gérard Houllier.

In termini di media punti per partita, Fonseca si posiziona al terzo posto con 1,97, dietro solo a Houllier (2,15) e Alain Perrin (2,07).

