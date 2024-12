Fonseca a Sky: «Con l’Atalanta dobbiamo difendere bene per attaccare bene. Per il Milan è importante vincere per i punti e la fiducia»

Fonseca a Sky: l’intervista dell’allenatore del Milan prima della partita contro l’Atalanta. Le dichiarazioni anche su Musah

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Atalanta Milan.



COME DIFENDERE CONTRO L’ATALANTA – «Thiaw ha ragione. Prima dobbiamo difendere bene contro una squadra come l’Atalanta che crea tanto ed è molto forte sul corridoio laterale. La chiave è difendere bene il corridoio laterale. E’ vero che giocano 6 in punta come noi giochiamo con 3 mediani. Come riferimento individuale ha optato per marcare Fofana. Penso che non è molto diverso. Continuo a dire che dobbiamo difendere bene per avere la possibilità di attaccare bene».



COSA PORTEREBBE UNA VITTORIA – «Una vittoria qui porta punti che sono importanti, riduci la distanza dall’Atalanta e porta tanta fiducia per il futuro. E’ importante fare un buon risultato e vincere per continuare la nostra strada».



MUSAH TITOLARE – «Si da quando cominciamo con Musah penso che abbiamo più trovato equilibrio, più sicurezza difensiva, più aggressività difensiva anche negli ultimi metri. E’ stata importante l’entrata di Musah. Speriamo che possiamo continuare a fare buone partite principalmente difensivamente».