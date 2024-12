Fonseca a Sky: «Non sono soddisfatto della prestazione del Milan, ma della vittoria sì. La squadra è una montagna russa, ho avuto questa sensazione»

Fonseca ha commentato a Sky Sport la vittoria del Milan contro la Stella Rossa per 2-1: «Devo parlare con la squadra»

L’ANALISI – «Io sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato. Se mi fai la domanda se sono soddisfatto con quello che abbiamo fatto non posso essere insoddisfatto con la squadra, ovviamente sono soddisfatto del risultato. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione e sono sono soddisfatto. Ma io sono così, sono cose difficili da cambiare. Sono stanco di lottare contro queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra».



CONTRO QUALI COSE DEVE LOTTARE – «Prima devo parlare della squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare. Ma sono cose che per me sono chiare. Non è una questione di tattica e di tecnica. Arriviamo qui, partita decisiva per noi, avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggiore sensazione che abbiamo».



IL PROBLEMA DEL MILAN – «Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. E’ come tirare la moneta e aspettare. E’ impressionante».



COSA LO FA ARRABBIARE DI PIU’ – «Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene e per la squadra. Non so se tutti nella squadra possono dire tutti. Abbiamo l’obbligo di arrivare qui oggi e dare tutto e fare tutto per vincere la partita. E non l’abbiamo fatto».



PERCHE’ VUOLE PARLARE CON LA SQUADRA – «Io devo parlare con la squadra di quello che è successo in campo. Loro devono capire che questo non deve succedere».