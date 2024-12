Fonseca a DAZN: «Sono soddisfatto della vittoria, è meritata. Leao? Non è niente, ma non ha voluto rischiare». L’intervista dopo Verona Milan

Fonseca ha concesso un’intervista a DAZN dopo Verona Milan terminata 0-1.



L’ANALISI – «Il primo tempo è facile la situazione che abbiamo senza tanti giocatori, non abbiamo vinto l’ultima partita. Siamo entrati poco dentro. E’ vero che non abbiamo permesso niente al Verona nel primo tempo. Penso abbiamo avuto il 76% di possesso palla ma senza essere molto aggressivi nell’ultimo terzo. Penso che sbagliamo troppe decisioni, è un po’ la fiducia dei giocatoir. Con tanta palla giocando tante volte vicino all’area di rigore del Verona dobbiamo fare meglio e essere più aggressivi in questo momento. Come ho detto, senza tanti giocatori, sono soddisfatto della vittoria che era la più importante. Anche perché molto meritata. Una partita senza prendere gol, con più stabilità. Dobbiamo migliorare offensivamente ma è anche il momento della squadra».



DIFESA IN MIGLIORAMENTO – «I difensori centrali hanno fatto bene. Anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita per aiutare i difensori. Questa stabilità è importante averla per attaccare meglio. Ogni partita mi sento più stabile difensivamente».



COME STA LEAO – «Ho parlato adesso con Rafa, mi sembra non è niente di speciale. Vediamo domani, è stato più preventivo, lui non ha voluto rischiare questa piccola impressione che ha avuto».



I TANTI INFORTUNI – «Theo Hernandez non è infortunato, Rafa non è niente di speciale. Pulisci è arrivato infortunato dalla nazionale. Morata ha una tonsillite. Il problema che abbiamo avuto è solo stato con Musah e Loftus-Cheek, per gli altri sono cose che non possiamo controllare».