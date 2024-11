Fonseca chiede scusa a San Siro dopo Milan Juve: «Pure io avrei fischiato, non è bello vedere questo spettacolo»

Fonseca a Dazn ha commentato i fischi che il Milan ha ricevuto da San Siro dopo lo scialbo pareggio contro la Juve per 0-0

Fonseca a Dazn dopo Milan Juve ha chiesto scusa ai tifosi di San Siro dopo la reazione al triplice fischio del match terminato con uno scialbo 0-0.

FISCHI DI SAN SIRO – «Normale quando non si vince dopo una partita come questa ricevere i fischi, lo farei pure io. Non è bello venire allo stadio e vedere questo spettacolo, li capisco benissimo».

LE PAROLE INTEGRALI