Fonseca a DAZN: «Fischi normali, li farei pure io dopo una partita così. Scudetto? Ci credo ancora». L’intervista dopo Milan Juve

Fonseca ha concesso un’intervista a DAZN al termine di Milan Juve.

FISCHI DI SAN SIRO – «Normale quando non si vince dopo una partita come questa ricevere i fischi, lo farei pure io. Non è bello venire allo stadio e vedere questo spettacolo, li capisco benissimo».

L’ANALISI – «Penso che sia stata una partita molto molto tattica per entrambe le squadre. Abbiamo avuto troppo rispetto per la Juve e viceversa. Partita senza nessun rischio. Noi sappiamo che la Juve difende molto bene, non è facile avere occasioni con loro. Le opportunità che abbiamo avuto per attaccarli veloci o non abbiamo preso rischi o non siamo stati veloci. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, difensivamente abbiamo fatto bene, loro hanno fatto 4 gol all’Inter. Possiamo fare meglio offensivamente, contro di loro non è facile ma quando abbiamo la possibilità dobbiamo rischiare e indovinare l’ultima decisione».

COSA E’ MANCATO AL MILAN – «Dobbiamo rischiare di più, non lo abbiamo fatto tanto. La squadra ha sempre avuto la volontà di giocare sicuro ma per vincere dobbiamo rischiare anche perchè abbiamo giocatori da uno contro uno. Normalmente creiamo sempre diverse situazioni, anche col Napoli. Oggi non abbiamo rischiato offensivamente».

SCUDETTO – «Per le altre persone so che è difficile capirlo, ma io credo ancora nello scudetto. Ci sono tante partite e tutte le squadre perderanno punti».