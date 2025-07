Allegri Milan, Bucciantini consiglia il livornese! C’entra Pioli, messaggio che non passa inosservato

Allegri Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha consigliato il livornese in vista della prossima stagione: c’entra Pioli

Il futuro del Milan e, in particolare, il rapporto tra il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e la stella portoghese Rafael Leao, sono temi al centro del dibattito calcistico. L’opinionista Marco Bucciantini ha offerto una prospettiva schietta e pragmatica a Radio Rossonera, sottolineando come gli allenatori non debbano vestire i panni degli psicoterapeuti, ma piuttosto focalizzarsi sulla strategia e sulla struttura della squadra. Le sue parole, riportate fedelmente, offrono uno spaccato interessante su come potrebbe evolvere il ruolo di Leao sotto la guida di Allegri.

Bucciantini ha ripercorso il periodo di Leao con l’ex Milan Stefano Pioli, evidenziando come l’allenatore sia riuscito a far sentire il portoghese “libero e leader“. Tuttavia, questa libertà aveva un prezzo: Pioli era consapevole che “molte cose non poteva farle” Leao da solo, e questa mancanza veniva colmata dalla presenza di altri giocatori chiave come Sandro Tonali e Theo Hernandez. Questa dinamica ha permesso a Leao di esprimersi al meglio, beneficiando di un contesto in cui le sue lacune erano bilanciate dalle qualitàdei compagni.

L’opinionista ha poi analizzato il breve e meno fortunato tentativo di Paulo Fonseca di normalizzare il ruolo di Leao e Theo Hernandez. Secondo Bucciantini, Fonseca ha provato a organizzare la squadra “come se Theo e Leao fossero giocatori normali, ma non è andata bene”. Questo suggerisce che approcci che non tengano conto delle peculiarità e delle esigenze specifichedi giocatori di tale calibro rischiano di fallire. La singolarità del talento di Leao richiede un approccio su misura, che ne esalti le punti di forza senza sovraccaricarlo di responsabilità che non gli competono o che potrebbero limitarne l’espressività.

La parte più intrigante dell’analisi di Bucciantini riguarda l’arrivo di Allegri e la sua potenziale soluzione al “problema” Leao. “Allegri risolverà il problema con altri, ciò che manca a Rafa, lo farà la squadra, ma lui farà di più”, ha dichiarato l’opinionista. Questa frase racchiude la filosofia che potrebbe guidare Allegri: non cercherà di trasformare Leao in un giocatore completo in ogni fase del gioco, ma piuttosto si affiderà al collettivo per compensare le sue eventuali carenze. Al contempo, da Leao si aspetterà un incremento significativo del suo contributo offensivo: “Il portoghese dovrà dare gol, assist, rigori procurati e tanto altro, gli altri problemi deve risolverli la squadra”.

Questo approccio evidenzia una chiara divisione dei compiti: a Leao verrà richiesta una massima resa in termini di numeri e incisività nell’ultimo terzo di campo, mentre la struttura e l’organizzazione della squadra si occuperanno di garantire equilibrio e solidità complessiva. Se questa previsione si avverasse, potremmo assistere a un Leao ancora più devastante in attacco, liberato da alcune incombenze difensive o di costruzione del gioco che potrebbero limitarne la creatività.

L’analisi di Marco Bucciantini, diffusa da Radio Rossonera, apre un dibattito affascinante sul futuro tattico del Milan sotto Massimiliano Allegri e sul modo in cui una delle sue stelle più brillanti, Rafael Leao, sarà integrata e valorizzata. Sarà interessante osservare come Allegri riuscirà a tradurre in pratica questa visione, bilanciando le esigenze individuali di un talento cristallino con la necessità di costruire una squadra solida e vincente.