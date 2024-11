Fofana a Dazn: «Contro il Real Madrid servirà questo»

Fofana ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Monza: il centrocampista del Milan è già proiettato verso il Real Madrid

Altra grande prova in campo e ora il Real Madrid: Youssuf Fofana è sempre più leader nel Milan di Fonseca e al termine del match contro il Monza ha parlato a Dazn

CHAMPIONS LEAGUE – «Contro il Real Madrid sarà una grande partita. Serve una vittoria per la classifica , dobbiamo avere le stesse ambizioni loro. Vedremo come andrà, speriamo vada bene per noi»